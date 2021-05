Enligt Deadline har Apple lagt vantarna på visningsrättigheterna till Finch, en ny science fiction-film med Tom Hanks i huvudrollen.

Finch handlar om en udda familj som består av en man, en robot och en hund som har överlevt apokalypsen genom att bo i en underjordisk bunker under tio års tid. När trion väl beger sig upp till ytan igen väntar en farlig resa västerut.

Filmen regisseras av Miguel Sapochni, mest känd för att ha regisserat flera avsnitt av Game of Thrones, däribland emmy-belönade Battle of the Bastards i säsong 6.

Räkna med att det dröjer ett bra tag innan Finch dyker upp på Apple TV Plus, men vill du se en film med Tom Hanks redan nu finns Greyhound i utbudet sedan tidigare.