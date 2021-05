Fredagen den 16 juli är det premiär för Schmigadoon!, en musikalisk komediserie i sex avsnitt som kommer att visas på Apple TV Plus.

Serien handlar om två turister som hamnar i en magisk stad där alla invånarna lever som om det vore en musikal från 1940-talet. För att de ska kunna lämna staden krävs att de först hittar den sanna kärleken.

I rollerna ser vi Keegan-Michael Key, Cecily Strong, Fred Armisen, Kristin Chenoweth och Jane Krakowski.

I sammanhanget kan nämnas att Apple även har lagt vantarna på Come From Away, en musikal som tidigare har gjort stor succé på Broadway.