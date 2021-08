Nu står det klart att en filmad version av den hyllade Broadway-musikalen Come From Away kommer få premiär på Apple TV Plus den 10 september.

Musikalen utspelar sig veckan efter 11 september-attackerna 2001 och återberättar den sanna historien om när 38 plan, med totalt 7 000 passagerare, beordrades att landa i småstaden Gander i Newfoundland, Kanada.

Filmversionen har regisserats av Christopher Ashley och spelades in i maj månad. Sedan tidigare har Come From Away fått hela sju Tony-nomineringar, däribland för bästa musikal.