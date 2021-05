Apple har köpt rättigheterna till en inspelad version av Broadway-musikalen Come From Away, rapporterar Variety.

Musikalen utspelar sig veckan efter 11 september-attackerna 2001 och återberättar den sanna historien om när 38 plan, med totalt 7000 passagerare, beordrades att landa i småstaden Gander i Newfoundland, Kanada. Musikalen var en succé och fick hela sju Tony-nomineringar, bland annat för bästa musikal.

Inspelningen har ännu inte gjorts utan kommer ske i maj och använda skådespelare från Broadway-produktionen. På grund av coronapandemin har Broadway varit stängt sedan 12 mars 2020. Den nya produktionen kommer anställa över 200 personer och regisseras av Christopher Ashley.

När Come From Away kommer få premiär på Apple TV Plus är ännu okänt. Den ursprungliga planen ska dock varit att avslöja filmen i september.

