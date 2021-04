Den 6 juni är det dags för årets upplaga av British Academy Television Awards, galan där British Academy of Film and Television Arts (Bafta) utser årets bästa tv-program.

I år har Apple TV Plus fått tre nomineringar, närmare bestämt Little America (bästa internationella serie), Tiny World (bästa fotografi i dokumentär) och Earth at Night in Color (bästa ljud i dokumentär).

Det är första gången som Apples tv-produktioner har nominerats av Bafta, rapporterar 9to5Mac.

Small Axe från BBC har fått flest nomineringar, vill du se den uppmärksammade antologiserien i Sverige är det SVT Play som gäller.