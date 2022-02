Den 13 mars är det dags för årets upplaga av British Academy Film Awards, galan där British Academy of Film and Television Arts (Bafta) utser årets bästa filmer, skådespelare och manusförfattare.

I år har Apple TV Plus fått fem nomineringar, närmare bestämt tre för CODA och en vardera för Swan Song och The Tragedy of Macbeth. Skådespelarna som kan plocka hem priser är Emilia Jones, Troy Kotsur och Mahershala Ali.

Om några månader är det dessutom dags för årets upplaga av British Academy Television Awards och då lär det bli tal om fler nomineringar för Apple TV Plus. Nomineringarna i det fallet dröjer emellertid till den 30 mars.