Epic har gjort en stor sak av hur Apple hämmar konkurrens och skadar företaget efter att Fortnite togs bort från App Store, men från de vittnesmål som nu framkommit under domstolsförhandlingarna kommer uppgifter om hur liten del av spelets intäkter som IOS faktiskt stod för.

The Verge rapporterar att Iphone- och Ipad-spelare bidrog med sju procent av de totala intäkterna för Fortnite under perioden mars 2018 till juli 2020. Playstation 4 stod för 46,8 procent och Xbox One för 27,5 procent. Resterande 18,7 procent var fördelat mellan Android, Switch och dator.

Apples advokater använder uppgifterna för att försöka visa rätten att Iphone inte är ett monopol utan tävlar mot andra plattformar som spelkonsoler.