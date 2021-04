I samband med IOS 14.5 kommer Apple göra ett nytt system, App Tracking Transparency (ATT), obligatoriskt. Systemet innebär att appar måste ha tillåtelse från användaren om de ska få spåra dem över nätet.

Nu har flera stora teknik-, media- och annonsföretag i Tyskland lämnat in ett klagomål till landets konkurrensverk gällande det hela, rapporterar The Financial Times, via 9to5Mac.

Enligt företagen bakom klagomålet kan deras apputvecklare få sina annonsintäkter sänkta med så mycket som 60 procent till följd av ändringen. Företagen säger också att beslutet kommer kosta konsumenterna pengar eftersom det kommer finnas färre annonsfinansierade appar tillgängliga. De säger också att det kommer skada konsumenterna på så vis att de kommer behöva lägga mer tid på att söka efter de produkter som intresserar dem.

Ett liknande klagomål har tidigare även gjorts av flera företag i Frankrike.

Apple har återkommande försvarat de ändrade spårningsreglerna med att användarna har rätt att välja hur deras data används.

