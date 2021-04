Den 21 maj är det premiär för 1971: The Year That Music Changed Everything på Apple TV Plus.

Det hela handlar om en dokumentärserie i åtta delar med fokus på artisterna som fortfarande är populära 50 år senare, däribland The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell och Lou Reed.

I dokumentärserien får vi ta del av mängder med klipp från arkiven, men även intervjuer med de som var med på den tiden.

Sedan tidigare finns det flera musikrelaterade dokumentärer tillgängliga på Apple TV Plus, däribland Beastie Boys Story och Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.