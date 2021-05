Den 21 maj är det premiär för 1971: The Year That Music Changed Everything på Apple TV Plus.

Det hela handlar om en dokumentärserie i åtta delar med fokus på artisterna som fortfarande är populära 50 år senare, däribland The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell och Lou Reed.

I dokumentärserien får vi ta del av mängder med klipp från arkiven, men även intervjuer med de som var med på den tiden.

Så här ser trailern för serien ut:

Sedan tidigare finns det flera musikrelaterade dokumentärer tillgängliga på Apple TV Plus, däribland Beastie Boys Story och Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.