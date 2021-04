Apple har släppt nya Imac, men fortsätter sälja sin gamla 27-tummare. Det kanske säger något om hur företaget ser på den nya modellen, eller hur det tror att kunderna kommer se på den.

Så här säger Apple om den nya datorn, med sitt typiska reklamspråk: ”With its striking design in seven stunning colors, its immersive 4.5k Retina display, the best camera, mics, and speakers ever in a Mac, and Touch ID, combined with the amazing performance of M1 and the power of Mac OS Big Sur, the new Imac takes everything people love about Imac to an entirely new level.” [Min fetstil.]

I så fall är det inte en högre nivå. För jämfört med 27-tummaren är det inte tal om någon uppgradering, åtminstone inte på de punkter de flesta Imac-kunder bryr sig om. Pratar jag i nattmössan? Här är en snabb jämförelse av några saker jag tror många Imac-kunder tycker är viktiga:

Skärmyta: 23,5 mot 27 tum.

23,5 mot 27 tum. Upplösning: ”4,5k” mot 5k.

”4,5k” mot 5k. Cpu-prestanda: M1 snabbare enkeltrådat, Intel multitrådat.

M1 snabbare enkeltrådat, Intel multitrådat. Grafikprestanda: Varierar, men med 5700 XT är Imac 3–6 gånger snabbare i spel (i Mac OS, med Windows på 27-tummaren blir skillnaden ännu större).

Varierar, men med 5700 XT är Imac 3–6 gånger snabbare i spel (i Mac OS, med Windows på 27-tummaren blir skillnaden ännu större). Minne: Maximalt 16 mot 128 gigabyte. Desto viktigare: Du kan själv bygga ut det betydligt billigare.

Maximalt 16 mot 128 gigabyte. Desto viktigare: Du kan själv bygga ut det betydligt billigare. Anslutningar: 2 thunderbolt/2 usb-c/ethernet mot 2 thunderbolt/4 usb/ethernet/minneskort. 27-tummaren kan ansluta flera externa skärmar, M1 bara en.

2 thunderbolt/2 usb-c/ethernet mot 2 thunderbolt/4 usb/ethernet/minneskort. 27-tummaren kan ansluta flera externa skärmar, M1 bara en. Övrigt: Imac M1 har bättre webbkamera och Touch ID. Imac 27" kan köra Windows (virtuellt och med Boot Camp).

Apple pratar mycket om designen och nya Imac är onekligen mer släkt med Steve Jobs och Jony Ives ursprungliga vision än de senaste årens kalla, grå aluminiumskapelser. Men är det någon modell i Apples sortiment som har handlat mer om att vara praktisk och prisvärd är det Imac. Många som köper Imac väljer den för att få så mycket dator som möjligt för pengarna. Att du kan välja minimalt internminne och själv enkelt installera mer är ingen struntsak.

Och sen är det skärmen. Imac-kunder har efterfrågat ännu större och mer högupplösta skärmar, inte mindre. Det är många som har hoppats på en Imac som ser ut som Pro Display XDR, även om den så klart får vara enklare. Nya Imacs skärm är inte en uppgradering på någon punkt jämfört med Imac 5K: Mindre yta, lägre upplösning, samma ljusstyrka och färger.

Bättre för omgivningen

För alla utom den som faktiskt sitter vid och använder datorn är nya Imac en vinnare. Den är snyggare, tar mindre plats, väsnas mindre och är mindre dålig för miljön. Att sitta mitt emot någon som jobbar på en ny Imac blir en fröjd för ögat (och öronen).

Jag har sett att en del klagar på den vita ramen runt skärmen. Några efterfrågar en svart ram istället (som om denna Imac mest kommer användas i nedsläckta lokaler?), andra samma färg som på hakan. Men vit ram gör att kanten försvinner om du har ljusa väggar i rummet och föredrar dagsljus framför biografmörker och det är perfekt för en Imac som står mitt ute i rummet, till exempel i en reception.

Men det var ju inte det Imac-kunderna själva efterfrågade. I alla fall inte de som väljer 27-tumsmodellen. Det spelar ingen roll att nya Imac är mycket billigare för nästan lika mycket ren prestanda, om den inte kan göra allt du behöver ha den till.

Får inse att jag inte är målgruppen

Jag hoppades att Apple skulle släppa en ny Imac med en M-processor som slår de gamla modellerna på alla punkter, precis som att 13-tums Macbook Pro är bättre på nästan alla punkter än 16-tummaren med Intel-processor. Men antingen är nästa M-processor inte i närheten av att vara färdigutvecklad, eller så ville Apple passa på att mjölka marknaden innan en större modell introduceras.

Oavsett orsaken får jag helt enkelt konstatera att Apple har valt att göra den här nya Imacen till en instegsmodell. En snyggt paketerad Mac Mini med skärm och nödvändig kringutrustning.

Kanske får börja hoppas på en ny Imac Pro med 30-tumsskärm istället…