Apple brukar hålla tyst om framtida processorer för att sedan offentliggöra dem tillsammans med nya produkter. Vi fick exempelvis inte höra ett ord om M1 innan Apple visade upp nya Macbook-modeller med M1 på insidan. Och vi visste väldigt lite om A14 innan Ipad Air visades upp.

Med den logiken borde vi inte heller få se kommande A15 förrän Apple visar upp Iphone 13 senare i år.

Det hindrar oss inte för att ändå pussla ihop en bild av hur framtiden kan se ut för Apples A-processorer. Genom att titta på hur A-serien har utvecklats hittills och genom några kvalificerade gissningar, kan vi få en god bild av vad som förväntas av A15.

Fortfarande 5 nm, men bättre

När A14 lanserades tog Apple steget från en 7 nanometers (nm) tillverkningsprocess till TSMC:s då helt nya 5 nm-process. Det gjorde A14 till det första konsumentprocessorn att tillverkas med en 5 nm-process.

Nästa steg är att gå ned till tre eller fyra nm och det kommer vara en stor liten grej, med nästan dubbla mängden densitet, med antingen en 25-30-procentig minskning i strömförbrukning, eller en 10-15 procent förbättring i prestanda, vid samma effektuttag.

Men 3 nm-processen är helt enkelt inte färdigutvecklad ännu. Apple betalar generöst för att bli den första att använda sig av TSMC:s senaste tillverkningsteknologier, men TSMC kommer inte kunna nå ned till 3 nm förrän tidigast nästa års A16.

Tills dess lär vi få se en förfinad version av 5 nm-processen, som nog ändå kan förbättra prestanda och strömförbrukning i årets A15.

Större storlek, fler transistorer

A14-processorn i dagens Iphone bedöms vara ungefär 90 kvadratmillimeter stor (ungefär 10 procent mindre än A13), medan de största system-on-a-chip (soc) i Iphone hittills varit strax över 100 kvadratmillimeter.

Eftersom tillverkningsprocessen i A15 inte bjuder på några stora förändringar måste förbättringarna istället komma från arkitektoniska justeringar och genom att helt enkelt göra chippet lite större – lite som A13 jämfört med A12.

Vi kan därför anta att A15 kommer vara runt 15-20 procent större än A14, som mest. Ingen annan Iphone-soc har varit större än så.

Det ger en hypotetisk transistorbudget på runt 14 miljarder. Det är en grov uppskattning och Apple har många tuffa beslut att ta om chip-storlek i förhållande till pris och prestanda.

Men som ett grovt estimat kan vi anta att företaget har runt 15-20 procent fler transistorer att jobba med och på det kan vi sedan estimera prestandan i A15.

CPU-prestanda

Förbättringar vad gäller enkeltrådad cpu-prestanda i Apples A-processorer har varit märkbart konsekvent de senaste åren. Denna trend lär fortsätta, vilket skulle ge A15 ett resultat i Geekbench 5 på runt 1 800, möjligen lite till.

Foto: IDG

Och det är faktiskt galna siffror. 1 800 poäng är runt 75 procent snabbare än Snapdragon 888 som sitter i Samsung Galaxy S21. Till och med A12 från 2018 är något snabbare än dagens Galaxy S21. Apple spelar i en egen liga.

Det finns inte många skäl för Apple att ytterligare utöka antalet kärnor jämfört med dagens uppsättning om två effektiva kärnor och fyra högprestandakärnor. Multitrådprestanda ökar när enkeltrådprestanda ökar, men inte i samma takt (mycket på grund av resursfördelning och värmeutveckling).

Ett betyg i Geekbench 5 om 4 800 skulle inte vara omöjligt, men närmare 4 600 är en säkrare gissning. Återigen skulle detta ställa Android-lurar i skamvrån. Dessa har nyligen passerat 3 000-strecket.

Foto: IDG

Grafikprestanda

Apple har sin egen fyrkärniga gpu inbakad i A14, som bara snäppet snabbare än A13. Men A13 var å andra sidan väldigt mycket snabbare än den fyrkärniga gpu:n i A12. Med andra ord ska vi inte hänga upp oss vid hur många kärnor som A15 får.

Grafikprestanda beror på så många andra saker, inte minst minnesbandbredd.

Om vi följer en enkel trendlinje, borde vi kunna förvänta oss runt 7 200 poäng i testbänken 3d Mark Slingshot Unlimited. Det är väldigt bra, men inte något massivt steg upp från A14.

Foto: IDG

3d Mark Slingshot Unlimited är dock ett utdaterat test. Det nya 3d mark Wild Life är betydligt modernare och en bättre representation av hur en modern gpu klarar av de senaste 3d-spelen.

Här kan bildfrekvensen krypa uppåt höga 50, kanske till och med nå den magiska gränsen 60 fps.

Foto: IDG

Inte bara 3d-grafik är viktigt. Apple verkar mer och mer ägna sin energi åt att förbättra beräkningsmöjligheterna för sina gpu:er. Geekbench 5 har ett test för beräkningskapacitet som använder api:t Metal, och här blir Apples A-chip betydligt snabbare för varje gång.

Foto: IDG

A15 kan få ett resultat så högt som 12 000, på nivå med Ipad Pro som använder A12Z. Det är också jämförbart med en Geforce gtx 980m.

Foto: Samsung

Lpddr5 arbetsminne – till sist?

Förra året spekulerades att Apple skulle byta från lpddr4x-minne, som suttit i de tre senaste generationerna A-procesorer, till lpddr5. Men det hände alltså inte. A14, och till och med M1 som baseras på A14, använder fortfarande lpddr4x.

I år måste väl ändå vara året som Apple tar steget, eller? Om Apple gör det får de också tillgång till 50 procent mer minnsbandbredd vid samma effektuttag. Det gör det enklare att hålla cpu och gpu matad med data, vilket betyder bättre prestanda även under längre tid.

Ett byte till lpddr5 skulle förbättra vilken situation som helst som kräver mycket minne, men mest påverkar det krävande grafikapplikationer.

Bildbehandling och neural engine

Apple-kisel har en hel radda kodare och avkodare, bildbehandlare, ljud-dsp samt andra saker för att accelerera specifika uppgifter. De är viktiga, men också svåra att isolera för att mäta prestanda. Kommer A15 bli den första soc från Apple att inkludera en hårdvarudekoder för AV1-videokodeken? Hoppas går ju!

För en accelerator med specialsyfte finns dock information: Neural Engine, som sysslar helt och hållet med maskininlärning. Med A14 kom hela 16 kärnor i Neural Engine, dubbla antalet mot A13. Tillsammans med andra förbättringar förbättrades prestandan med 11 tops, (trillion operations per second, alltså biljon beräkningar per sekund).

Apple lägger stor vikt vid maskininlärning, och det lär inte ta ett uppehåll i år. Återigen väntar vi oss både arkitektoniska förbättringar samt ytterligare kärnor, men det senare kan begränsas en del av chip-storlek samt transistorbudgeten. Prestandan kan hamna kring 15-20 tops, men det är inte mycket mer än en gissning.

En modemuppgradering

Dagens Iphone 12-serie använder Qualcomms Snapdragon X55-modem. Qualcomm har visserligen introducerat X65, men det kommer inte vara redo för årets Iphone-serie.

Därför kommer A15 förmodligen paras med Snapdragon X60, som ger samma hastighetstoppar som X55. Men X60 kan teoretiskt ge bättre konstant hastighet på grund av bättre aggregeringteknik.

Foto: Qualcomm

Den största förbättringen lär dock vara batteritid, X60 tillverkas nämligen på en 5 nm-process medan X55 använder 7 nm. Det betyder ett mindre chip, som drar mindre ström och som förmodligen ger en lägre ”batteribestraffning” när 5g är aktivt.

Vad gäller andra trådlösa tekniker kan vi förvänta oss fortsatt stöd för wifi 6, bluetooth 5, nfc samt ultra-wideband. Möjligen kan vi även få se stöd för det nyare wifi 6e. Det är Inte många routrar idag som har stöd för 6 GHz-spektrumet, men det kommer bli vanligare i höst när Iphone 13 lanseras och såklart mer och mer under hela produktens livstid.

Översättning och bearbetning: Samuel Nyberg.