I dag är det Jordens dag (Earth Day), en temadag då människor runt om på planeten uppmärksammar miljö- och klimatfrågor.

Apple uppmärksammar dagen genom att lyfta fram relevant innehåll i sina program och tjänster.

På App Store tipsas det om appar som Think Dirty, Deliciously Ella, All the World, och Kilma, medan det på Apple Arcade är spelet Alba: A Wildlife Adventure som sätts i centrum.

Går vi vidare till Apple Music bjuds vi på utvalda spellistor, däribland Sounds of Nature och Mixtape for Mother Earth.

Vidare får naturdokumentärer som The Year Earth Changed, Tiny World och Earth At Night In Color en framträdande plats på Apple TV Plus.

Temadagen uppmärksammas även i Apple Books, Apple Maps och Podcaster. Har du en Apple Watch får du även möjlighet att få en speciell Earth Day-utmärkelse om du slutför ett träningsprogram på 30 minuter.

Mer information finns i Apples pressmeddelande.