Den animerade Apple TV Plus-filmen Wolfwalkers kammade under fredagen hem hela fem stycken Annie Awards. Ett amerikanskt filmpris som inriktar sig särskilt på animerad film och tv.

Wolfwalkers var nominerad i totalt 10 kategorier och vann i slutändan för bästa film (indie), bästa karaktärsdesign, bästa regi, bästa produktionsdesign och bästa röstskådespeleri.

Wolfwalkers handlar om flickan Robyn som kommer till Irland med sin pappa för att jaga den sista vargstammen. Varpå hon upptäcker att hon själv kan förvandlas till en varg om natten.

Teamet bakom Wolfwalkers, Cartoon Saloon, har sedan tidigare även gjort hyllade The Breadwinner och Song of the Sea. Under 2021 ska de släppa en filmatisering av boken Min Fars Drake.

