Apple TV Plus har i särklass minst innehåll av alla de stora streamingtjänsterna. Företaget har valt att hålla sig uteslutande till egenproducerat och inköpt material som inte kan ses någon annanstans (förutom vissa filmer som också har gått på bio).

Fokuset på kvalitet framför kvantitet ser ut att ha fungerat. En ny studie från Self Financial visar att Apple TV Plus filmer och serier har högre genomsnittsbetyg på IMDB (7,24) än Netflix, Prime Video, Disney Plus, Hulu och HBO Max.

Studien har utgått från de amerikanska innehållslistorna så resultaten kan se annorlunda ut i andra länder.

Netflix har måhända ett lägre genomsnitt, men tjänsten har också mest innehåll med riktigt höga betyg: mer än tre gånger så många serier med minst 8,0 i betyg på IMDB som Prime Video, som har näst flest. Netflix har också flest filmer med minst 8,0 i betyg (15) och mellan 6,0 och 7,99 (165). Som jämförelse har Apple TV Plus hittills totalt 70 titlar, varav många har betydligt lägre betyg.

Self Financials slutsats är att Netflix ger mest för pengarna.