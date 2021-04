Apple låter meddela att man har beställt en ny tv-serie med Tom Holland i huvudrollen som så småningom kommer att visas på Apple TV Plus.

Upplägget för The Crowded Room liknar det som används för True Detective och Fargo, med andra ord kommer det att berättas en ny historia för varje säsong.

Den första säsongen kommer att bestå av tio avsnitt och handla om Billy Milligan, en person som frikänns från ett brott med motiveringen att han lider av dissociativ identitetsstörning.

The Crowded Room kommer att produceras i samarbete med New Regency och baseras på The Minds of Billy Milligan, en flerfaldigt prisad bok av Daniel Keyes.

I sammanhanget kan nämnas att Tom Holland även spelar huvudrollen i Cherry, en film som kan ses på Apple TV Plus redan nu.