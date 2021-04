Öppna Finder och gå till din hemmapp. Här ser du mappar som Bilder, Dokument och Hämtade filer. Har du inte fyllt på med egna mappar eller filer du lagt direkt i hemmappen finns inte så mycket mer. Trodde du. I själva verket kryllar det av filer och mappar du inte ser, eftersom Finder normalt är inställt på att inte visa dem.

Vi talar om osynliga filer och Mac OS är fullt av dem.

Filer görs osynliga av olika skäl. Ofta handlar det om filer du som användare inte ska peta på för egen hand. Apple har till exempel alltid gjort de flesta av mapparna på hårddiskens rotnivå osynliga (mappar som /etc, /bin och /usr). Det kan också vara filer och mappar du helt enkelt sällan förväntas ha något intresse av.

Av tradition sparar många unixprogram (sådana du kör via en terminal) sina inställningar i en osynlig fil i hemmappen och när du visar dolda filer i Finder kan det hända att du får en smärre chock av hur många osynliga objekt du har i hemmappen.

Superenkelt att visa

Under många år var du tvungen att öppna Terminal, skriva in ett kommando och sedan starta om Finder för att kunna se dolda filer. Men sedan Mac OS 10.12 Sierra som släpptes 2016 finns det ett kortkommando: skift-cmd-punkt.

Det här fungerar både i Finder och i standarddialogerna för att öppna och spara filer som används i de allra flesta program (det finns ett och annat program som har sina egna dialogrutor och då fungerar det inte). Om du aktiverar det i Finder visas dolda filer i samtliga öppna fönster och flikar, inte bara det aktiva.

I öppna/spara-dialoger är inställningen tillfällig, du måste alltså använda kortkommandot igen varje gång du vill se de osynliga filerna och mapparna.

Om du vill göra inställningarna permanenta får du öppna Terminal och skriva in följande kommando:

defaults write -g AppleShowAllFiles -bool true

Du måste sedan starta om program för att ändringen ska synas. Det kan vara enklast att logga ut och in igen eller starta om datorn. Ångrar du dig och vill dölja osynliga filer och mappar igen skriver du in samma kommando men byter ut true mot false.

”Macintosh HD” ser normalt ut som till vänster. Men visa dolda filer så ser du hur mycket mer som faktiskt finns där (till höger).

Gör filer och mappar osynliga

Du kan själv dölja filer och mappar i Finder och dialoger, om du till exempel inte vill råka redigera eller ta bort dem eller som ett sätt att hindra andra som sitter vid datorn att råka se dem (även om de inte hade för avsikt att tjuvtitta). Det finns två sätt:

Lägg till en punkt i början av namnet. Det här är snabbast, men gör att filnamnen ändras.

Öppna Terminal, skriv in kommandot chflags hidden följt av ett mellanslag och dra sedan filen eller mappen i fråga till terminalfönstret. Tryck på retur.

För att göra filen synlig igen visar du osynliga filer. Ta sedan bort punkten från filnamnet eller gör om terminalkommandot med chflags nohidden istället.

Överkurs: Skapa en genväg för att dölja eller visa filer och mappar

Om du har hängt med i våra Macguider den senaste tiden har du kanske lagt märke till att vi då och då inkluderar exempel på hur du kan automatisera olika funktioner i Macen, främst med Applescript-kod och inbyggda Automator. Om du ofta behöver göra mappar och filer osynliga eller synliga igen kan du snabba upp det med en Snabbåtgärd i Automator, som tar emot filer och mappar i Finder och kör följande Applescript:

on run {input, parameters}

repeat with anItem in input

set thePath to quoted form of POSIX path of anItem

set isHidden to false

try

set isItHidden to do shell script "ls -lO " & thePath & " | grep -c hidden"

set isHidden to true

end try

if not isHidden then

do shell script "chflags hidden " & thePath

else

do shell script "chflags nohidden " & thePath

end if

end repeat

return input

end run

Läs mer: Så bygger du egna snabbåtgärder för Finder