Snap Inc, företaget bakom Snapchat, ska hålla på att utforska olika sätt att ta sig runt Apples kommande regler för spårning, rapporterar Financial Times, via Apple Insider.

I samband med IOS 14.5 kommer Apple göra ett nytt system, App Tracking Transparency (ATT), obligatoriskt. Systemet innebär att appar måste få tillåtelse från användaren om de vill spåra dem över nätet.

Enligt interna dokument ska Snap titta på att istället använda sig av data från tredjepartsföretag för att analysera hur pass användare reagerat på annonskampanjer. Genom att korsreferera den datan gentemot sin egen information ska det vara möjligt att identifiera och spåra användare.

Sedan tidigare finns uppgifter om att flera kinesiska företag överväger liknande metoder. Snap är däremot det största amerikanska företaget som det är känt tittar på det.

Snap sjävla har bekräftat för Financial Times att de testat ett liknande program under flera månader för att testa påverkan av Apples nya regler. Däremot säger Snap att de tänker stänga ner programmet när ATT släpps. Enligt Snap vet de att de inte kan spåra användare utan deras tillåtelse men säger att de fortfarande skulle ha möjligheten att samla in gruppdata utan att det bryter mot reglerna.

