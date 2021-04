Som vi kunde rapportera om häromdagen har Apples vd Tim Cook låtit sig intervjuas av New York Times teknikskribent Kara Swisher och nu går det att lyssna på intervjun i sin helhet på podden Sway.

I intervjun får vi bland annat veta att Tim Cook ser AR (förstärkt verklighet) som ett sätt att förbättra konversationer.

– Du och jag har ett bra samtal just nu. Men förmodligen skulle det kunna bli ännu bättre om vi kunde förstärka diskussionen med hjälp av diagram och liknande, säger Tim Cook i intervjun.

Enligt Tim Cook kan AR vara till nytta inom en lång rad olika områden, däribland hälsa, utbildning, försäljning och spel. Med andra ord ger det en fingervisning av vad Apples kommande mixed reality-headset kan användas till.

När det kommer till uppgiften om att Apple planerar en satsning på självkörande fordon är Tim Cook hemlighetsfull, men han erkänner att företaget ser autonoma system som en nyckelteknik inför framtiden.

I förbifarten säger Tim Cook att han aldrig ens har talat med Teslas vd Elon Musk, men att han hyser stor respekt för företaget.

Avslutningsvis får vi även veta att Tim Cook inte tror att han sitter kvar som vd på tio års sikt, men han har svårt att tänka sig ett liv utanför Apple.

Tidigare (2021-04-04):

Apples vd Tim Cook har ställt upp i en ny intervju på den kända teknikjournalisten Kara Swishers podcast för The New York Times. Något som först uppmärksammades av Macrumors. Avsnittet publieras först på måndag men redan nu har Kara Swisher delat med sig av några utdrag.

Bland annat pratar de om Apples kommande App Tracking Transparency (ATT) som kommer släppas i samband med IOS 14.5 och som innebär att alla appar som vill komma åt en Iphones annonsidentifierare behöver ha tillåtelse från användaren om att spåra dem över nätet.

Detta har tidigare kritiserats av Facebook som säger att mindre verksamheter förlitar sig på spårning och personlig annonsering och att Apples ändring kommer göra dylika annonser mycket mindre användbara.

Kara Swisher har publicerat del av Tim Cooks svar på kritiken där Apple vd:n säger att:

"Allt vi göra, Kara, är att ge användarna valet om de vill bli spårade eller inte. Och jag tycker det är svårt att argumentera mot det. Jag har blivit överraskad över att det varit så kraftiga motreaktioner."

Utöver Facebook-kritiken kommer den nya intervjun även täcka andra ämnen som Apples beslut att ta bort sociala medier-appen Parler från App Store och "Tim Apple"-incidenten.

And yes I asked him about Tim Apple. Good answer too. pic.twitter.com/v1mxDWrEER