Nya streamingtjänsten Paramount Plus är nu lanserad i Sverige. Eller, nja, inte riktigt. Nu finns utbudet att ta del av i alla fall, på vissa redan befintliga plattformar. Närmare bestämt för kunder hos Tele2, Telia och Allente (det vill säga Canal Digital och Viasats gemensamma tjänst) samt som kanal på Apple TV. Streamingtjänsten kommer få en egen, dedikerad app senare i vår.

På Apple TV har det här adderats som en kanal, ett i princip nytt fenomen för svenska användare. Här kan du ta del av Paramount Plus utbud, men inte i en separat app utan i Apple TV:s gränssnitt. Att hitta kanalen kan vara krångligt och görs enklast genom att söka upp någon av serierna som finns tillgängliga på Paramount Plus. Sök till exempel upp Svampbob, klicka på serien och skrolla ned för att se var den finns tillgänglig. Klicka på Paramount Plus för att få möjligheten att börja prenumerera på kanalen.

För att påbörja ditt abonnemang på Paramount Plus via TV-appen, leta upp en av serierna som går att streama via kanalen, skrolla ner och klicka på Paramount Plus-alternativet.

Det är lätt att blanda ihop Apples TV-app med Apple TV-hårdvaran och Apple TV Plus, Apples egen streamingtjänst. I och med att du har börjat prenumerera på Paramount Plus kan du nu streama det på din Apple TV, Ipad, Iphone eller annan enhet som stöder TV-appen. Du behöver alltså inte prenumerera på Apple TV Plus för att ta del av Paramount Plus, allt du behöver är ett Apple ID-konto och äga en enhet som stöder TV-appen. Läs mer om hur du startar appen på olika enheter hos Apple här.



Paramount Plus: Så mycket streamande får du för pengarna

I skrivande stund är månadspriset för Paramount Plus 69 kronor i månaden, det vill säga samma pris som Disney Plus hade vid lansering. Jämförelsevis börjar Netflix abonnemang på 89 kronor, och Viaplay på 129 kronor. Just nu bjuds nya Apple TV-kunder en gratisvecka. Du kan se över din prenumeration för att till exempel avsluta den innan gratisperioden tar slut genom att klicka på Inställningar i Itunes eller din Apple-enhet, klicka på ditt Apple ID och Prenumerationer.

Det är som sagt bökigt att komma åt Paramount Plus som Apple TV-kanal. Det här är inte egentligen Paramount Plus fel, utan Apple som inte skapat någon dedikerad flik i sin TV-app för kanaler. Istället får du leta upp den specifika kanalen på startsidan i appen för att se Paramounts utbud, om du inte vet exakt vilken serie du vill se det vill säga. Det positiva med att Paramount Plus ligger som kanal i Apple TV-appen är det är möjligt att ladda ned utbudet offline till din Apple-enhet samt Airplay-stöd.

Utbudet är en salig blandning film och serier. Här finns allt ifrån nyproducerade titlar som filmen Tesla eller originalserien Two Weeks to Live, till klassiker som Gudfadern och serien Dexter. Här samlas även innehåll från Showtime, kanalen bakom till exempel kritikerrosade serier som Billions och The Affair. För barnfamiljer finns innehåll från Nickelodeon, som exempelvis Dora Utforskaren och Svampbob Fyrkant. Det finns ingenting i nuläget som går att streama i högre upplösning än full hd.

En stor del av utbudet finns redan hos andra streamingtjänster. Som sagt får redan Comhem-användare tillgång till utbudet i Comhem Play-appen, men en stor del av utbudet finns även på Viaplay, HBO Nordic eller SVT Play. En del av innehållet som går att se i Apple TV-appen finns inte ens att streama här. Enbart de första avsnitten av Two Weeks to Live till exempel finns i TV-appen, resten kan bara ses på Comhem Play.

I nuläget skulle vi hellre lägga pengarna på en prenumeration hos HBO Nordic eller Comhem Play, för att ta del av hela eller en stor del av utbudet. I framtiden när Paramount Plus har fler exklusiva titlar och potentiellt erbjuder större funktionalitet i en egen app, återkommer vi med ett mer regelrätt test.