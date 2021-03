Att köpa en produkt som håller länge är klart bättre för miljön än slit-och-släng. Ser du dessutom till att sköta om telefonens litiumjonbatteri kanske det kan hålla telefonens hela liv, vilket är en klar vinst för såväl plånbok som miljö. Plus att bra batteritid under hela telefonens livslängd är en trevlig bonus.

Förenklat är det tre komponenter som sliter på litiumjon-batterier. Antalet cykler, temperatur, samt åldern, enligt sajten Battery University. Många tillverkare anger något försiktigt att deras batterier håller för 300-500 fulla cyklar, alltså en urladdning till noll och sedan en full uppladdning, även om Apple sedan flera år tillbaka säger att bland annat laptop-batterier ska hålla i 1 000 cykler utan märkbar degradering.

För elbilsbatterier är siffran högre. Där pågår jakten på 160 000 mil-batteriet, vilket brukar innebära runt 5 000 cykler. Ett större batteri, som i en elbil (och även i en Iphone 12 Pro Max jämfört med en Iphone 12 Mini) behöver teoretiskt sett inte gå igenom en full cykel lika ofta, vilket förbättrar livslängden.

Ladda inte över 80 procent

Att trycka in de sista procenten från 80 till 100 procent får ett litiumjon-batteri att åldras snabbare. Att dra ur sladden redan vid 80 procent kan kännas ovant, men är betydligt bättre för ett litiumjon-batteris livslängd.

Men att sitta och passa på en laddande telefon är kanske inte heller det roligaste du kan göra.

I Mac OS finns program för att stoppa laddningen vid en viss nivå, men det tillåter inte IOS. Det finns en batterifunktion i IOS för att skjuta upp laddningen av den sista femtedelen. Det hjälper till viss del, eftersom batteriet då kommer att spendera mindre tid över 80 procent, men grundproblemet finns ändå kvar – att batteriet helst aldrig ska laddas över 80 procent.

Ett tips kan vara att lägga om sina vanor för att ladda mobilen. Laddar du över natten missar du garanterat när telefonen går över den magiska 80-procentgränsen.

Kanske går det lika bra att ladda på morgonen istället, vid frukostbordet eller på skrivbordet bredvid datorn. Då är det enklare att kasta ett öga på batteriprocenten under laddningen.

Ytterligare ett tips kan vara att slå på mobilens strömsparläge under laddning. Då kommer skärmen tändas och strömsparläge slås av med meddelandet ”Batteriet är tillräckligt laddat” vid just 80 procent – perfekt som en extra påminnelse.

Ett tredje tips är att helt enkelt använda appen Genvägar för att ställa in en notis när batterinivån når en viss procent. Detta görs under fliken ”automatisering” och sedan ”batterinivå”.

Eller så accepterar du helt enkelt det faktum att batterier slits, och kör på som vanligt. Kanske är några av de andra tipsen i denna artikel lättare att hålla koll på.

Vänta inte till 1 procent – kör 20-80-metoden

Vänta inte för länge med att ladda upp batteriet. Här säger olika källor olika om när exakt telefonen ska laddas.

Rakel Wreland Lindström, professor i kemiteknik på KTH, säger i en intervju med SVT att batteriet mår bäst i intervallet 50-80 procent. Men att ladda redan när batterimätaren står på 50 procent blir praktiskt omöjligt för de flesta. Det får klassas som ett idealfall som är praktiskt svårt att hålla sig till i verkligheten, om du inte vill ladda telefonen varannan timme.

Andra källor, bland annat Energimyndigheten, säger att det räcker att ladda batteriet när det når 30 eller 20 procent.

Vid 20 procent kommer en varning i IOS om låg batterinivå. 20-80 procent kan därmed blir en bra tumregel att hålla i huvudet.

Litiumjon-batterier mår helt enkelt inte bra av att gå ned för långt under 20-procentstrecket. Se istället de extra 20 procenten ”i botten” som en buffert för krävande dagar, men till vardags bör sladden kopplas in senast när varningen för låg batterinivå dyker upp.

Kort sagt, litiumjon-batterier trivs bäst i mitten. Inte får låg batteriprocent, men inte heller för hög.

Ladda inte när det är för varmt

Värme och batterier hör inte ihop. Att ladda telefonen från en powerbank på stranden i stekande stol är lite av ett värsta-scenario för batterihälsan. Försök hålla telefonen i skugga om du måste ladda en het sommardag.

Att ladda i ett fönster kan också bli väldigt varmt. Batterier är lite som människor, i alla fall i den snäva meningen att de trivs bäst runt 20-25 grader.

Ladda inte när det är för kallt

Inte heller kyla är bra för batterier. Kallt betyder i det här fallet under tio grader. Kommer du in från en lång promenad i vinterkyla är det därför ett hett tips att låta telefonen nå rumstemperatur innan du pluggar in sladden.

Ladda innan du lägger bort telefonen

Låt inte telefonen ligga i byrålådan oladdad, det får batteriet att åldras snabbare. Om du ska lägga bort telefonen ett längre tag, ladda först upp det till någonstans mellan 40-80 procent och stäng sedan av telefonen.

Detta gäller såklart även andra litiumjon-prylar, som din Ipad eller Macbooken.

