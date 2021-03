Mellan 2006 och 2009 producerade TBWA\Media Arts Lab en serie reklamfilmer med Justin Long och John Hodgman i rollerna som ”Mac” och ”pc”. De togs väl emot och totalt gjordes över 300 filmer varav 66 sändes på tv och online.

Nu är Justin Long tillbaka i en ny serie reklamfilmer, rapporterar Macrumors, men den här gången gör han reklam för Intel. ”Hello, I'm a... Justin. Just a real person, doing a real comparison between Mac and pc” inleder han de olika filmerna. Det här är andra gången en konkurrent till Apple anlitar honom: Förra gången var 2017 då han gjorde reklam för Huawei Mate 9.

Intels filmer går ut på att jämföra pc-laptops med Intel-processor och Apples nya M1-Macar. I en av filmerna sitter en ung man och spelar på sin Intel-laptop. Justin frågar om de har några Mac-spelare och får till svar att ingen egentligen spelar på Mac. En annan gör narr av hur designen på de nya Macarna är oförändrad och att den finns i ”grått och... mörkare grått”.