Sedan månadsskiftet måste alla mobiltelefoner som säljs i Ryssland erbjuda appar från ryska utvecklare och nu står det klart hur Apple har valt att implementera lagen.

I stället för att lägga in en mängd förinstallerade appar har Apple bestämt sig för att lägga till en ruta som visas i samband med aktiveringen. Där erbjuds användarna att ladda ner ett antal ryska appar, däribland Yandex Browser, Yandex Maps, Yandex Disk, ICQ, OK Live och VK.

I nedanstående Twitter-inlägg kan du se hur upplägget ser ut:

Here is how it looks in the actual setup. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx