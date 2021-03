Nu står det klart vilka filmer som har nominerats till årets Oscarsgala som kommer att anordnas i Los Angeles den 25 april.

Apple TV Plus har fått två nomineringar, detta trots att det är relativt ont om filmer på tjänsten. Dels har Wolfwalkers chansen att koras som årets bästa animerade film, dels har u-båtsdramat Greyhound med Tom Hanks i huvudrollen chansen att vinna priset för bästa ljud.

I övrigt kan konstateras att David Finchers drama Mank har fått tio nomineringar, därefter följer The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal och The Trial of the Chicago 7 som har fått sex nomineringar vardera.

En lista över alla nomineringar finns tillgänglig på Wikipedia.