Enligt Deadline har Apple valt att fördjupa samarbetet med Imagine Entertainment, ett filmbolag som grundades av regissören Ron Howard och producenten Brian Grazer för 36 år sedan.

Sedan tidigare har Imagine Entertainment producerat dokumentärerna Dads och Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 för Apple TV Plus räkning, men nu ska det även bli tal om långfilmer.

Exakt vilka filmer det rör sig om är fortfarande oklart, men med tanke på att Imagine Entertainment ligger bakom hyllade filmer som Apollo 13, A Beautiful Mind och Cinderella Man finns det all anledning för Apple att glädjas över avtalet.

Sedan tidigare har Apple tecknat liknande samarbetsavtal med flera andra filmbolag, däribland A24, Green Door Pictures, Scott Free Productions, Perfect Storm Entertainment, Appian Way Productions och Skydance Animation.