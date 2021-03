Nu står det klart att Apple har köpt visningsrättigheterna till Lady in The Lake, en ny tv-serie med Lupita Nyong’o och Natalie Portman i de ledande rollerna.

Lady in The Lake baseras på Laura Lippmans bästsäljande bok med samma namn och utspelas i Baltimore på 1960-talet.

Hemmafrun Maddie Schwartz (Natalie Portman) bestämmer sig för att bli en undersökande journalist i syfte att lösa ett uppmärksammat mord. Samtidigt har Cleo Sherwood (Lupita Nyong’o) fullt upp med att få livspusslet att fungera eftersom hon samtidigt kämpar för afroamerikanernas rättigheter.

Tv-serien regisseras av israeliska Alma Har'el som tidigare har gjort den hyllade filmen Honungspojken (Honey Boy).

Exakt när Lady in The Lake kommer att visas på Apple TV Plus är i skrivande stund oklart, men räkna med att det dröjer till nästa år.