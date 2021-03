Majoriteten av alla Macanvändare har någon av Apples olika Macbook-modeller, som så klart har inbyggt tangentbord. Många nöjer sig med det, men en hel del vill ha ett externt tangentbord. Det behövs till exempel om du placerar datorn på ett stativ för att höja skärmen till ögonnivå eller om du föredrar en stor extern skärm och vill ställa datorn bredvid.

Apple säljer ett par tangentbord, men det finns hundratals andra modeller att välja mellan och kanske är du sugen på något Apple inte erbjuder: Mekaniska brytare, kompakt design med fristående piltangenter (så kallad tenkeyless), eller ett gamingtangentbord med hög precision.

En del tredjepartstangentbord har dubbel design för både Mac och pc, med alt/win på mittersta tangenten nere till vänster och cmd/alt på den precis till vänster om mellanslag. Men det här är mer undantag än regel, de flesta tillverkare har bara Windows-tangenter på sina tangentbord. Det hindrar dock inte att du använder dem med Mac, faktum är att det är väldigt enkelt att ställa in de allra, allra flesta pc-tangentbord att fungera som dina fingrar förväntar sig att det ska.

Anslut och gör grundläggande inställningar

Du kan ansluta vilket usb- eller bluetooth-tangentbord som helst till din Mac, men pc-tangentbord byter oftast plats på alt- och cmd-tangenterna. Det här kan du enkelt fixa i Systeminställningar -> Tangentbord. Klicka på Specialtangenter nere till höger (i fliken Tangentbord). Här kan du ställa in vad de olika specialtangenterna ska göra. Du kan helt enkelt testa dig fram tills varje tangent gör rätt sak. Det du normalt behöver göra är byta alternativtangent till kommando och tvärt om.

Om tangentbordet har specialtangenter med mediakontroller eller annat kan du testa om de fungerar utan några inställningar. Ibland fungerar vissa, men inte andra. Stör du dig på det kan du gå vidare till nästa tips, annars kan du nöja dig som det är och börja använda tangentbordet.

På pc-tangentbord sitter alt-tangenten precis till vänster om mellanslag, med Win-knappen till vänster. På Mac är det cmd till vänster om mellanslag och alt till vänster om den.

En sak som kan vara lite förvirrande är att Windows svenska tangentbordslayout inte är identisk med den Apple använder. Alfabetet är detsamma och en hel del av specialtecknen också, men några sitter på olika ställen. På ett pc-tangentbord står det till exempel att skift-alternativet för 4-tangenten är tecknet ¤ (valutasymbol), medan Mac OS skriver ett €-tecken (euro). Du kan ignorera vad det står på tangentbordet och skriva på som vanligt.

Har du svårt att hitta ett tecken som inte är på rätt plats kan du använda tangentbordsvisaren. Öppna Systeminställningar -> Tangentbord, välj fliken Inmatningskällor och se till att Visa inmatningsmeny i menyraden är ikryssat. Klicka sedan på svenska flaggan i menyraden och välj Visa Tangentbordsvisare. Håll sedan ned skift och/eller alt för att se var olika tecken är placerade.

Fixa specialtangenter med Karabiner Elements

Det enklaste sättet att fixa specialknappar som inte gör vad de ska på Mac är genom öppna källkodsprogrammet Karabiner Elements. Det har uppdaterats med fullt stöd för Big Sur och är ett kraftfullt verktyg för att modifiera hur olika inmatningsenheter fungerar, framför allt tangentbord.

När du har hämtat och installerat programmet ändrar du vad specialtangenterna gör i fliken Function keys i programmets inställningar (Karabiner Elements har normalt en ikon i menyraden för att visa inställningarna). Här kan du välja vad tangenterna F1–F12 ska göra när du inte har fn-tangenten intryckt. Apple har olika varianter på olika datormodeller – välj något som passar dig. De Mac-specifika tangenterna ligger i avdelningen Media controls (även exempelvis höja och sänka ljusstyrkan på skärmen).

En del pc-tangentbord har ytterligare specialtangenter. Även Apples fullstora tangentbord har tangenterna F13–F19 som normalt inte används till något alls. Du kan även lägga till funktioner för dessa i Karabiner Elements, men inte i fliken Function keys utan under Simple modifications. Klicka på Add item, välj till exempel F13 i listan under From key och sedan något passande du vill göra med den under To key. Upprepa för de andra tangenterna.

För mer udda tangenter kan du testa om Karabiner Elements känner igen dem. Klicka på programmets ikon i menyraden och välj Show Eventviewer. Det här öppnar ett fönster som visar vilka tangentkoder som skickas till datorn när du trycker på olika tangenter. Tryck på en udda tangent och se om det ger något svar. Ibland kan Mac OS över huvudtaget inte tolka sådana extraknappar, och då finns inte mycket du kan göra om inte tillverkaren själv har släppt en drivrutin för Mac. Men ibland händer något och då kan du använda den tangentkoden för att lägga till en ny funktion.

Tangentbordstips

Istället för att lista specifika modeller ska vi ge några tips om vilka tangentbordstyper det finns och vad du kan kika på som passar ditt sätt att jobba.

För det första har vi storleken. Apple har bara två storlekar: Fullstort och kompakt. Men det finns numera en stor skara mellanstora tangentbord som saknar ”miniräknaren” till höger, men som ändå har avdelningen med piltangenter, tangenterna insert, delete, home, end, page up och page down samt funktionstangenterna F13, F14 och F15. De här tangentborden kallas oftast tenkeyless och de har fördelen att de är smalare, vilket gör att musen inte ligger så långt till höger om tangentbordet, samtidigt som du inte missar de fristående piltangenterna. De är därför populära bland gamers.

Apples tangentbord, liksom andra tangentbord med tunna knappar, använder någon form av saxupphängning och en så kallad rubberdome-brytare, det vill säga en liten bula under tangenten som trycks ihop när du trycker på tangenten. När taket av bulan slår i golvet sluts en krets och skickar en signal att du har tryckt på knappen. Mekaniska tangentbord fungerar istället genom att själva knappen får en krets att slutas när den trycks ned.

Mekaniska tangentbord finns med många olika varianter av upphängning. Företaget Cherry är den största tillverkaren med varianter som Cherry MX Blue och Cherry MX Brown. För den som skriver mer än spelar rekommenderas ofta tangentbord med Cherry MX Brown-brytare.

Trådlöst eller kabelanslutet är en annan viktig fråga. Bäst är trådlösa som även kan anslutas med kabel, om du till exempel har problem med störningar som gör att bluetooth-anslutningen hackar. Eller om Mac OS har bluetooth-buggar.

