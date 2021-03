Ända sedan 1973 har Saturn Awards delats ut till filmer och tv-serier som handlar om science fiction, fantasy eller skräck.

Bland de nominerade produktionerna i årets upplaga av Saturn Awards finns tre tv-serier från Apple TV Plus, närmare bestämt rymddramat For All Mankind, skräckserien Servant och antologiserien Amazing Stories.

Konkurrensen är emellertid stenhård, detta då Apples produktioner ställs mot populära serier som The Witcher, The Walking Dead och The Mandalorian.

Med anledning av den pågående pandemin är det fortfarande oklart exakt när priserna ska delas ut, men troligtvis dröjer det ytterligare några månader.

I sammanhanget kan nämnas att de andra säsongerna av For All Mankind och Servant nu finns tillgängliga på Apple TV Plus, men den andra säsongen av Amazing Stories ser ut att dröja ett tag till.