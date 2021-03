Ray Liotta (Goodfellas, Marriage Story), Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service, Rocketman) och Paul Walter Hauser (Richard Jewel, I, Tonya) är alla klara för roller i den nya Apple TV Plus true crime-serien In With The Devil baserad på boken med samma namn, rapporterar Deadline.

Serien handlar om hur en ung amerikansk fotbollsspelare hamnar i fängelse och får chansen att komma ut om han kan hjälpa polisen få ett erkännande från en fängelsekamrat som misstänks för två mord.

Apple Studios producerar serien som regisseras av Michael R. Roskam. Serien kommer bestå av totalt sex avsnitt. När den får premiär är just nu okänt.

