I veckan har Apple lagt till en ny funktion på sidan privacy.apple.com där du sedan tidigare kan ladda ner all data som lagras på ditt Apple-konto, rapporterar Macrumors. Du kan nu flytta dina bilder och videor från Icloud-bilder till Google Foto.

När du har loggat in med ditt Icloud-konto på sidan väljer du Request to transfer a copy of your data, som i dag enbart erbjuder flytt av bilder och videor till Google Foto. Förmodligen kommer Apple lägga till även andra mål, och kanske även överföringar av andra slags data.

Funktionen kan ha tagits fram som en del av Apples åtaganden enligt europeiska GDPR-lagstiftningen, som kräver att digitala plattformar gör det enkelt att flytta data från en plattform till en annan. Utöver EU inklusive EEA-länderna och Schweiz är den tillgänglig i USA, Australien, Kanada och Storbritannien.