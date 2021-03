Macrumors-skribenten Steve Moser har rotat i den senaste betaversionen av Mac OS 11.3, och gjort flera intressanta upptäckter.

Bland textsträngar som inte används men ligger dolda i systemet hittade han till exempel två textsnuttar som rör systemuppdateringar och visar att Apple kan komma att stänga av Rosetta i vissa länder: ”Rosetta will be removed upon installing this update” och ”Rosetta is no longer available in this region. Applications requiring Rosetta will no longer run”.

Varför Apple skulle stänga av en så viktig funktion för de nya M1-Macarna framgår inte, och inte heller varför det bara skulle gälla vissa länder, men Macrumors spekulerar i att det kan ha med immaterialrätt att göra. 9 to 5 Mac pekar på att Intel tidigare hindrade Microsoft från att emulera 64-bitarskod i Arm-versionen av Windows och att det kan ha med saken att göra.

En annan nyhet är ett inbyggda inställningar för att styra spel som normalt använder handkontroll med tangentbordet.