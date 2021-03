Att starta en Mac från en extern hårddisk kan vara praktiskt i många situationer. Kanske vill du testköra en ny version av Mac OS (till exempel en betaversion) utan att riskera ditt vanliga system. Kanske vill du ha en klonbackup du kan starta från om något blir knasigt i datorn. Eller så kanske du vill ha systemet på en fristående disk, så att du kan starta från ditt system med dina inställningar på olika maskiner, exempelvis en dator hemma och en på jobbet.

Oavsett anledning har Apples nya Mac-datorer med M1-processor rört om i grytan. Kunder som köpt de nya maskinerna och tagit för givet att det ska fungera som tidigare har i vissa fall blivit frustrerade av olika problem de mött.

Från diverse trådar om problemen på Apples supportforum, Macrumors, Reddit och en artikel av Howard Oakley på Eclectic Light Company har vi kunnat dra några slutsatser som kan hjälpa dig få till din egen externa startskiva. Vi ska också påpeka att du bör undvika gammeldags hårddiskar, även med Intel-Macar, eftersom filsystemet apfs är optimerat för ssd (och datorn blir trög som sirap om du startar från en hårddisk). Mac OS behöver en ssd.

Usb-problem

M1-Macarna har ett problem med usb-gränssnittet som gör att det än så länge inte konsekvent fungerar att installera Big Sur på samt starta från ssd:er anslutna via usb. Det här var värst i 11.0.1, blev bättre med 11.1 och ännu bättre i 11.2. Det verkar alltså vara problem Apples utvecklare jobbar aktivt på att fixa.

Riktigt konstigt är att det för vissa har fungerat att installera på en disk ansluten via usb-a-kontakt men inte usb-c, och tvärt om för andra. En användare på Macrumors forum lyckades bara med usb-a med 11.1, men bara med usb-c med 11.2. En annan lyckades med en usb-c-disk ansluten via en adapter från usb-c till a och en kabel med usb-c i ena änden (i ssd:n) och usb-a i andra (i adaptern som sedan anslöts till en Macbook Air med M1). Låter det komplicerat? Vi håller med.

Kontentan är att vi än så länge inte rekommenderar någon att använda usb-anslutna ssd:er för att starta Mac OS på en M1-Mac. Även om du får det att fungera i dag kanske det blir problem med nästa Mac OS-uppdatering. Om några månader har Apple förhoppningsvis fixat de här barnsjukdomarna så att vi kan börja rekommendera usb igen. Det är trots allt något fler har till hands och betydligt billigare än thunderbolt.

Använd thunderbolt

Tills vidare är en ssd ansluten via thunderbolt det enda som konsekvent fungerar. Den ska vara ansluten direkt till datorn, inte via en docka. Du kan antingen använda en färdig lösning som Samsung X5, ett chassi för nvme-stickor (till exempel OWC Envoy Express) eller ett pci-expresschassi med nvme-adapter om du råkar ha ett sånt till hands. Du kan också välja en långsammare lösning som använder en 2,5-tums-ssd med sata-anslutning via thunderbolt, men då blir allt lite långsammare (och inte särskilt mycket billigare).

Börja med att formatera disken som en ensam apfs-partition med Skivverktyg.

Installera Mac OS

Det finns tre sätt att installera Mac OS Big Sur på din externa disk. Välj något av följande:

Alternativ 1: Ladda ned installationsprogrammet för Big Sur från Mac App Store, starta det och välj din extern disk istället för den interna som måldisk. När den har kopierat alla filer kommer datorn att starta om från den externa disken och färdigställa installationen.

Alternativ 2: Starta datorn till återställningsläget och välj "installera om Mac OS". Välj den externa ssd:n som mål.

Alternativ 3: Skapa en installationspinne. Starta datorn från den och installera till den externa ssd:n.

För att komma till startalternativen och återställning börjar du med Macen avstängd. Tryck sedan på startknappen snabbt, släpp, tryck på den igen och håll den intryckt tills du ser startalternativen. På den första menyn som dyker upp ser du de olika anslutna systemen datorn kan starta från. Till skillnad från Intel-Macar med T2-chipp behöver du inte starta datorn till återställningsläget och ändra startsäkerhetsinställningar för att kunna starta datorn från externa enheter.

Vill du ändra startskiva kan du öppna Systeminställningar -> Startskiva och välja den disk du vill starta från.

Antingen eller

En installation av Mac OS Big Sur som har gjorts med en M1-Mac kan bara användas på den Macen eller andra M1-Macar, inte på en Intel-Mac. Och tvärt om: Du kan inte starta en M1-Mac från en disk med Big Sur skapad på en Intel-Mac. Det enda undantaget är installationspinnar skapade enligt vår guide här, där Apple har sett till att allt är på plats för att starta datorn oavsett processorarkitektur.

Det här betyder också att du inte kan använda klonbackup för att flytta från en Intel-Mac till en ny Mac med Apple Silicon. Du kan fortfarande använda en klon, men i så fall via Apples Flyttassistent.