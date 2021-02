Apple har nu släppt en trailer för den kommande andra säsongen av Apple TV Plus-komediserien Mythic Quest. Säsong två får premiär fredag 7 maj.

Mythic Quest var en av de allra första tv-serierna på Apple TV Plus och förnyades för en andra säsong redan innan premiären för streamingtjänsten.

Serien följer en samling spelutvecklare som i säsong två ska ta fram en ny expansion till onlinerollspelet Mythic Quest. Serien är skapad av Rob McHelhenney och Charlie Day som annars är mest kända för It's Always Sunny in Philadelphia.

Mellan säsong ett och två av serien släppte Mythic Quest också ett hyllat specialavsnitt som skildrade coroanviruskarantän.

