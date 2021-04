Dagens nyhet på Apple TV Plus är ett nytt avsnitt av Mythic Quest, en komediserie som låter oss följa ett gäng utvecklare som tagit fram ett onlinerollspel med samma namn.

Specialavsnittet handlar om en årlig fest som kallas för Everlight och som gästskådespelare ser vi ingen mindre än Anthony Hopkins.

Den 7 maj är det dags för säsong 2 och där ligger fokus på att försöka ta fram en expansion till Mythic Quest.

Så här ser trailern för den andra säsongen ut:

Serien är skapad av Rob McHelhenney och Charlie Day som annars är mest kända för It's Always Sunny in Philadelphia.

Kan du inte få nog av Mythic Quest finns det sedan tidigare även ett hyllat specialavsnitt som skildrar livet i karantän.