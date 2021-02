Google och Apple meddelar nu att streamingtjänsten Apple TV Plus blivit tillgänglig via Google TV.

Detta innebär att Google TV-användare kan strömma innehåll från Apple TV Plus direkt via plattformen, förutsatt att de har ett konto på tjänsten. Det blir också möjligt att interagera med Apple TV Plus genom Google Assistant.

Google TV är än så länge tillgängligt via företagets senaste Chromecast samt Sony och TCl:s senaste tv-apparater. Google säger även att de har planer på att släppa fler produkter med Google TV inom de kommande månaderna.

