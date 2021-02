Enligt Deadline har Apple tecknat ett avtal med Skydance Animation som innebär att ett antal animerade filmer och tv-serier kommer visas på Apple TV Plus så småningom.

Luck är en film från regissören Peggy Holmes som handlar om en otursförföljd tjej som slår sig ihop med ett gäng magiska varelser i jakten på lycka, men allt går inte riktigt som planerat.

Spellbound är en animerad musikal med låtar från oscarsvinnaren Alan Menken. Handlingen kretsar kring en ung tjej som försöker bryta en förbannelse som delat hennes kungadöme i två delar.

Avtalet omfattar även The Search for Wondla, en tv-serie som handlar om Eva Nine som levt i underjorden under sin uppväxt, men som tvingas upp till ytan. För att överleva tar hon hjälp av en robot, en utomjording och ett björndjur.

Skydance Animation leds av ingen mindre än John Lasseter, det vill säga skaparen av en lång rad populära Pixar-filmer som Toy Story, Ett småkryps liv och Bilar.

Om allt går som planerat ska ovanstående filmer och tv-serier få premiär på Apple TV Plus under 2022.