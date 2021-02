Närmare bestämt är det Storbritanniens Department for Work and Pensions (DWP) som köpt in hela 11 000 exemplar av Iphone SE 64 GB av 2020 års modell, rapporterar Appleinsider.

Kontraktet ska vara värt 4 181 628 brittiska pund, vilket är fem procent lägre än priset i handeln för lika många telefoner, men i detta kontrakt ingår även support samt avancerade möjligheter att spåra stulna eller borttappade telefoner.