Apple meddelar att företaget nu släppt en ny augmented reality-app inspirerad av Apple TV Plus-serien For All Mankind.

For All Mankind: Time Capsule bygger på Apples eget Arkit och tanken är att appen ska göra världen i For All Mankind mer tillgänglig för tittarna.

Appen låter användaren packa upp en tidskapsel från två av tv-seriens karaktärer som är full med minnen från händelser som ska ägt rum mellan säsong ett och säsong två som har premiär den 19 februari.

For All Mankind: Time Capsule är gratis att ladda ner och tänkt för ar-upplevelser på Ipad Pro-modeller och Iphone 12.

Appen är inledningsvis bara tillgänglig i USA men kommer till fler regioner senare i februari.

