Så länge Apple inte tillåter något har Spotify haft väldigt lätt att klaga på detta. På sajten timetoplayfair.com, som företaget öppnade för att samla sina klagomål på Apples påstådda konkurrensbrott, påstår Spotify bland annat att Apple inte ”låter dig lyssna på alla dina enheter”. Så här skriver Spotify om Apples högtalare:

Apple Won’t Let You Access Spotify on All Your Devices:



We are all about ubiquity (being there for you wherever and whenever you want). And Spotify is lucky to be available for fans around the world on nearly every other speaker – except for Apple’s.



After years of unavailability, Apple has finally let us connect with Siri to play your jams…but if you fail to mention our name (“I want to play [X] on Spotify”), your Apple device will default to Apple Music. So while this type of integration is a much needed step forward in enabling access for Spotify’s users around the world, true parity is still far from being achieved and Spotify continues to be actively disadvantaged by Apple.