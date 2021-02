Hank Beyer och Alex Sizemore är två designers vars nya projekt "For the Rest of Us" är en serie Macs gjorda med lokala material, så som bivax, kol, is, kalksten med mera som är tillgängliga i Mellanvästra USA. Något som först uppmärksammades av Fast Company.

Enligt designersen är projektet till för att låta betraktare, inte nödvändigtvis avfärda, men ändå reflektera över innebörden av globalisering och hur ovanliga material kan förändra vår relation till en produkt.

Projektet som startade för flera år sedan är tänkt att visa både en alternativ verklighet såväl som en vision av en hållbar framtid. For the Rest of US visas nu upp i samband med designfestivalen Villa Noailles i Hyères i Frankrike och är också tillgänglig som en hårdinbunden bok.

Foto: For the Rest us US, Hank Beyeer & Alex Sizemore

