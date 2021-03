Den hyllade komediserien Ted Lasso på Apple TV Plus var en av vinnarna då den 78:e upplagan av den prestigefyllda Golden Globe-galan ägde rum under söndagen.

Huvudrollsinnehavaren Jason Sudekis fick nämligen priset som bästa skådespelare i musikal eller komedi. Däremot lyckades Ted Lasso inte vinna priset som bästa serie i kategorin, i stället gick utmärkelsen till Schitt’s Creek.

Apple TV Plus stod för ytterligare två nomineringar, närmare bestämt Bill Murray som nominerades för bästa film-biroll för sin prestation i On the Rocks och Wolfwalkers som nominerades till bästa animerade film. Men i dessa fall gick priserna till andra nominerade.

En lista över alla vinnare finns tillgänglig på Wikipedia.

