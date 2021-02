Apple TV Plus hyllade komediserie Ted Lasso har fått en Golden Globe-nominering för bästa tv-serie i musikal eller komedi-kategorin, rapporterar CNN. Även Jason Sudekis, som spelar huvudrollen Ted Lasso, har nominerats för bästa prestation av en skådespelare i en tv-serie i samma kategori.

Utöver det fick Apple TV Plus ytterligare två Golden Globe-nomineringar i form av Bill Murray, som nominerades för bästa film-biroll för sin prestation i On the Rocks, och Wolfwalkers som nominerades till bästa animerade film.

Årets Golden Globe-gala, där Hollywood Foreign Press Association hyllar de bästa amerikanska filmerna och tv-programmen från de gångna året, kommer att äga rum 28 februari.

Läs också: Apple betalar rekordsumma för Sundance-filmen "Coda"