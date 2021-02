Med anledning av den pågående pandemin är det många som bär munskydd, vilket ställer till det när man försöker logga in på sin Iphone med hjälp av Face ID.

Nu står det klart att en av nyheterna i IOS 14.5 som just nu betatestas är att det kommer bli möjligt att logga in på sin Iphone med hjälp av en Apple Watch, en funktion som tidigare endast funnits för Mac-datorer. På så sätt behöver personer som har munskydd på sig inte skriva in sin lösenkod titt som tätt.

I det här klippet från Macrumors demonstreras funktionen:

Observera att du även behöver uppdatera din Apple Watch till Watch OS 7.4 för att det hela ska fungera som avsett.

Skarpa versioner av IOS 14.5 och Watch OS 7.4 skickas ut till allmänheten nästa månad.