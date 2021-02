Mars-eventens vara eller icke vara är en ständigt återkommande fråga den här tiden på året. De hör så att säga inte till möblemanget på Apple, som utvecklarkonferensen WWDC i juni eller Apples Iphone-event i september gör.

Ibland får vi se Mac-relaterade nyheter under ett oktober- eller november-event, om de inte hann avhandlas på WWDC. Och ibland sker ett mars-event, men de är alltså inte lika självklara händelser på Apple-året.

Under 2020 hölls inget mars-event, mestadels för att det nya coronaviruset tog världen i sitt grepp just då. Men Apple lyckades trycka ut både en uppdaterad Ipad Pro och Macbook Air i mars och sedan en Iphone SE i april – allt via pressmeddelanden.

Tidigare år har vi fått se både Ipad-modeller och Iphone SE lanseras på mars-event. Andra år blåser mars månad förbi utan att Apple släpper något nytt.

Men nog borde Apple hinna med ett digitalt event mellan nu och WWDC i juni. Faktum är att det finns många potentiella produkter som av ryktessvägen att döma börjar bli redo att lanseras.

Exempelvis har det ryktats om att Ipad Pro under 2021 kan uppdateras med den nya skärmtekniken mini-led (och därmed helt skippa oled). En uppdaterad Ipad Pro med ny skärmteknik och en A14-baserad processor skulle mycket väl kunna dyka upp i mars.

Andra rykten har pekat mot en ny Ipad Mini i uppdaterad form, ungefär som en Ipad Air i mindre format.

Någon ny Iphone SE håller vi däremot inte andan för. Iphone SE-serien har ett annorlunda uppdateringsmönster jämfört med andra Iphone-modeller. Att Apple skulle uppdatera sin Iphone SE redan efter ett år är helt enkelt inte särskilt troligt.

En klart het gissning inför ett eventuellt mars-event är däremot nya Airpods-modeller. Airpods Max har precis lanserats, så där lär det inte komma något nytt, men både ”vanliga” Airpods och Airpods Pro ryktas finnas i nya versioner med ny design, redo för snar lansering.

Airtags är något av en spökprodukt vid det här laget, alltså den bluetooth-kopplade ”prylfinnarbricka” som vi sett åtskilliga referenser till i bland annat IOS, men som aldrig tycks dyka upp. Rykten fortsätter dock peka mot att en lansering är på gång. Ett mars-event skulle inte vara ett dumt tillfälle för en sådan produkt – förutsatt att den blir klar någon gång.

Nuvarande modell av Apple TV börjar bli till åren. Då rykten om att en ny, mer kraftfull modell är på gång är det inte otänkbart att Apple använder ett digitalt mars-event för att presentera en ny modell.

Mac lär få ett mycket händelserikt år under 2021, som vi skrivit om tidigare, men det startar nog inte redan i mars. Större hårdvarunyheter som en ny Macbook Pro, Imac, Mac Pro och kanske en ny extern skärm väntas inte förrän tidigast på WWDC i juni.

Istället tycks det som att mars 2021 kan bli ett event för att presentera nyheter för de lite mindre Apple-produkterna, som Airpods, Apple TV, Airtags – och kanske även Ipad Mini samt Ipad Pro.