Apple har meddelat att de nya reglerna för spårning av användare utanför ett företags egna appar och webbplatser som utlovades i somras ska börja gälla ”tidigt i vår”. Införandet har tidigare skjutits upp ett par gånger för att ge utvecklare mer tid att anpassa sina appar och sajter.

De nya reglerna har fått kritik, men nästan uteslutande från företag som livnär sig på spårning i reklamsyften, med Facebook i spetsen. Apple själva påpekar att reglerna inte förbjuder spårning utan bara innebär att användarna själva ska få bestämma om de vill bli spårade eller inte.

Apple har också publicerat en ny guide med titeln ”A day in the life of your data” som förklarar hur spårning går till, med exempel på hur personuppgifter samlas in och sedan används för att till exempel visa riktad reklam.

Regeländringen för spårning ska enligt Apple börja testas på bred front i nästa betauppdatering av IOS 14, det vill säga version 14.5.

Tim Cook ska tala vid EU:s dataskyddskonferens som också hålls i dag.