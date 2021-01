Den pågående pandemin har gjort att många fler jobbar hemifrån samt att många inte träffar släkten lika ofta. Om du är familjens ”it-tekniker” och ni är några stycken som har Mac har du kanske haft behov av att använda skärmdelning. Det kan vara praktiskt både för att hjälpa någon mindre tekniskt lagd person med problemlösning på distans eller för att dela din egen skärm för att visa hur man gör.

Mac OS har flera inbyggda sätt att skärmdela, utöver dessa finns även tredjepartslösningar som Teamviewer och Skype. Enklast är att gå via programmet Meddelanden, det vill säga Imessage.

Att Imessage kan användas för skärmdelning kanske låter udda, men det har varit möjligt i många år. Anledningen är att Icloud gör det enkelt för Apple att skapa en tillfällig "tunnel" mellan dig och den du vill skärmdela med, utan att krångla med routerinställningar eller andra inställningar. I grunden används vnc, samma teknik som den skärmdelning du kan aktivera i Systeminställningar -> Delning.

Bjud in att dela eller be att få dela

Så hur ska göra? Börja med att öppna chatten med den person du vill skärmdela med. Klicka på den lilla i-knappen uppe till höger som visar genvägar till att ringa Facetime-samtal, skicka mejl, visa adresskortet – och dela skärm, det mittersta alternativet.

Om Dela-knappen är grå betyder det att personen i fråga inte är inloggad på sitt Icloud-konto på sin Mac.

När du klickar på Dela visas en liten svävande meny med två alternativ: Bjud in att dela min skärm och Be att få dela skärm. De gör precis vad de säger. Den som blir inbjuden får upp en notis och kan tacka ja eller nej. Tackar du ja till att se motpartens skärm dyker den upp i ett fönster. Tackar du ja till att låta motparten se din skärm får du upp en dialogruta med frågan om du bara vill visa skärmen eller även låta motparten styra datorn.

För den som ser den andra personens skärm visas innehållet i ett fönster med ett verktygsfält där du bland annat kan begära att få styra datorn. För den som delar sin skärm finns en liten meny i menyraden som indikerar att skärmdelning är aktiv, där kan även stänga av mikrofonen eller aktivera styrning.

Förutom att visa skärmen fungerar skärmdelning via Meddelanden som ett röstsamtal, så att ni kan prata med varandra utan att även behöva starta ett Facetime-samtal eller liknande.

Problemlösning

Ibland kan det hända att anslutningen inte fungerar och programmet bara står och tuggar medan det försöker ansluta. En vanlig orsak är att du är ansluten till en vpn-tjänst. Testa med ”naken” anslutning istället.

Ett annat fel kan vara att någon av er inte är inloggad med samma konto i Meddelanden som på Icloud i Systeminställningar. Det är fullt möjligt att använda ett Apple-ID för Icloud och ett annat för Imessage, men det kan leda till att skärmdelningen inte fungerar som den ska.

Om den ena personen är inloggad på sitt konto på fler än en Mac kan det hända att Apples servrar skickar en inbjudan att skärmdela till fel dator. Tyvärr verkar det inte finnas något sätt att få den att antingen skicka inbjudan till båda maskinerna eller förstå vilken som är ”rätt”. Lösningen då är att bjuda in åt andra hållet, det vill säga om du skulle bjuda in någon som har två Macar att se din skärm, då ska den personen be att få dela din skärm från den dator hen vill använda (eller tvärt om).