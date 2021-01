Apple TV Plus fortsätter kämpa för att locka tittare. Som vi skrivit tidigare har Apples streamingtjänst i dagsläget bara tre procent av marknaden i USA vilket sätter den på en sjunde plats. Före på listan finns också streamingtjänster som Disney Plus, HBO Max och Peacock vilka alla lanserades efter Apple TV Plus.

Som om det inte var nog rapporterar nu Apple Insider att en ny undersökning, gjord av J.D. Power för fjärde kvartalet 2020, visar att omkring 62 procent av Apple TV Plus-tittarna i själva verket är gratisanvändare.

Av dessa ska 30 procent ha planer på att förnya sin prenumeration medan 29 procent säger att de inte kommer förnya den och resten säger att de inte vet.

Apple har sedan streamingtjänsten lanserades 2019 givit bort ett års Apple TV Plus kostnadsfritt till de som köpt vissa Apple-produkter.

I jämförelse har andra nya streamingtjänster som Disney Plus enbart 16 procent gratisanvändare varav 48 procent av dessa säger att de kommer fortsätta prenumerera.