Apple har nu lagt en beställning på den nya dramaserien Lessons in Chemistry med Brie Larson (Captain Marvel, Room, Scott Pilgrim vs. The World) i huvudrollen, rapporterar Variety.

Serien utspelar sig under tidiga 60-talet och Oscars-vinnaren kommer spela Elizabeth Zott vars drömmar om att bli en vetenskapsman kolliderar med samhällets bild av att en kvinnas plats är i hemmet. Istället blir hon programledare för ett matlagningsprogram och bestämmer sig för att använda sin plattform för att lära publiken om betydligt mer än mat.

Tv-serien är baserad på en kommande bok med samma namn och produceras och skrivs av Susannah Grant (Unbelievable, Erin Brockovich, Pocahontas).

Sedan tidigare var det också bestämt att Brie Larson skulle spela huvudrollen i en annan Apple TV Plus-serie om en CIA-agent undercover. Den produktionen har satts på paus i samband med att Brie Larson fokuserar på uppföljaren till Captain Marvel.

Lessons in Chemistry förväntas ha premiär på Apple TV Plus under våren 2022.