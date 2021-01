Visserligen kommer det inte hända så mycket under våren, om vi ska tro ryktessvängen, men under och efter sommaren kan det smälla till rejält på Mac-fronten.

Kanske även innan det. Hårdvara är svårare att hålla hemlig, även för Apple. Om ny Mac-hårdvara verkligen är på väg bör vi kunna få se läckta bilder på komponenter, ritningar och kanske även produktbilder under våren.

Kanske kan även sommarens WWDC bjuda på nyheter, men det är alltså från och med årets tredje kvartal som en hel radda nya Macar påstås vara redo för lansering. Och de ger alla, i alla fall på pappret, precis det vi har frågat efter i flera år.

Läs också! Med Apple M1 har Macen fått sitt Iphone X-moment

En av de större nyheterna under året, i flera bemärkelser, är en helt ny Imac. Denna skrivbordsdator kan enligt Bloomberg bli ”en av de största visuella uppdateringarna av alla Apple-produkter under året”. För första gången sedan 2004 kan Imac tappa ”hakan” som kännetecknat Imac i 17 år. Istället ryktas själva datordelen flytta in bakom skärmen och givetvis formges den för Apples egna processorer redan från början.

Med mindre skärmkanter och en betydligt modernare design som ska påminna om Pro Display XDR, kan det här utan tvekan bli en av de största Mac-nyheterna under året.

Men mer är på gång. Den Macbook Pro med M1 som vi redan har sett är bara början på skiftet till Apples egna processorer. Under året ryktas vi få se en helt ny modell som redan från ritbordet har tagit hänsyn till Apples snabbare och strömsnålare processorer, istället för att formges kring Intel som nuvarande Macbook Pro.

Här talas det om en design som med platta kanter hämtar inspiration från Ipad Pro och Iphone 12, det ryktas om Magsafes återkomst, slopad Touch Bar och fler portar. Det kan bli en fantastisk liten maskin.

Om ryktena stämmer verkar det alltså som att Apple kommer ge Macbook Pro precis allt vad den saknar idag. På vissa sätt låter det för bra för att vara sant. Samtidigt är det egentligen inte mer revolutionerande än Apples Macbook Pro-generation från 2015 och tidigare.

Vad gäller Mac Pro verkar det som att Intel-versionen uppdateras och lever vidare ett tag till. Mer intressant är att den kan kompletteras med ytterligare en stationär Mac, hälften så stor som Mac Pro och med en design som ska använda sig av Power Mac G4 Cube-nostalgi. Det låter helt klart spännande – är det här en nytolkning av Mac Mini eller är det verkligen en fullblods-Mac Pro, tänkt att ersätta den större Intel-modellen inom ett par år? 2021 får utvisa.

Apple kan också komma att släppa en extern skärm, även detta är något vi har efterfrågat tidigare. För den som vill komplettera sin Mac med en skärm, som bjuder på samma estetik och en sammanhållen användarupplevelse, finns idag inget rimligt skärmval från Apple.

Ska vi tro ryktena har Apple lyssnat, och kommer släppa en Apple-skärm, som till skillnad från Pro Display XDR, är riktad mot konsumenter, med en lägre prislapp. En uppföljare till gamla Thunderbolt Display, med andra ord.

2021 kan bli en rejäl nytändning för Macen, något som initierades med M1 år 2020 och som fortsätter 2021, med en ny design anpassad redan från grunden för Apple Silicon. Kanske även helt nya produkter, som en ny skärm och en mini-Mac Pro.

Visst finns frågetecken kvar, som mer exakt hur proffs-Macarna kommer te sig med sin diskreta grafik inte minst, men på det stora hela lovar det gott. År 2021 kan bli ett av de bättre åren hittills för Mac.