I somras utfärdade USA:s president Donald Trump en presidentorder om att bygga en "park för amerikanska hjältar" med uppåt 250 statyer. Nu har en lista publicerats, innehållandes namn på de personer som föreslås få en egen staty. Där syns bland annat Apples grundare Steve Jobs, rapporterar 9 to 5 Mac.

Bland namnen syns annars framstående och välkända personer inom områden som politik, entreprenörskap, forskare, artister, författare, skådespelare, sportstjärnor, centralfigurer från den amerikanska ursprungsbefolkningen med mera.

Full list of those getting statues in the National Garden of American Heroes per Trump's EO just now pic.twitter.com/YEfBRqlVoL